Хирург-уролог рассказал о смертельных последствиях мочекаменной болезни

Хирург-уролог высшей категории Николай Морозов рассказал о смертельных последствиях мочекаменной болезни. По его словам, застоявшаяся жидкость в почке может привести к воспалительному процессу, сообщило радио «Говорит Москва».

Врач рассказал, что болевые ощущения появляются, когда нарушается отток мочи, повышается давление в мочевыводящих путях. В этом случае возникает почечная колика. Нередко человек может жить даже с большим каменем, если он не нарушает отток мочи, не чувствуя болевых ощущений.

«Основные проблемы, которые вызывают камни, это болевой синдром. За счет того, что в почке, когда конкремент нарушает отток мочи, (это вызывает — прим. ред.) повышенное давление, со временем теряется ее функция. Она теряет свою функцию и развивается почечная недостаточность», — отметил Морозов.

Помимо прочего, часто, когда перекрыт отток мочи, получается «пруд» в почке или в мочеточнике. Там, где нет течения воды, как в пруду, он начинает цвести. В итоге создаются благоприятные условия для развития пиелонефрита. Он может привести к сепсису, при котором вероятен летальный исход.