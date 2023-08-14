14 августа 2023, 19:09
Хирург Умнов: занятия боевыми искусствами могут навредить зрению
Занятия боевыми искусствами, в частности удары в глаз, могут повысить давление в глазном яблоке и привести к отслойке сетчатки. Об этом изданию Life рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам хирурга, серьезно навредить зрению и снизить его остроту также способны видеоигры и программирование и чтении книг в сгорбленном состоянии.
Реклама
При снижении количества морганий наступает «синдром сухого глаза», добавил Умов.
Смешанные боевые искусства MMA
Реклама
Реклама