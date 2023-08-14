Здоровье 14 августа 2023, 19:09 Хирург Умнов: занятия боевыми искусствами могут навредить зрению

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Занятия боевыми искусствами, в частности удары в глаз, могут повысить давление в глазном яблоке и привести к отслойке сетчатки. Об этом изданию Life рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам хирурга, серьезно навредить зрению и снизить его остроту также способны видеоигры и программирование и чтении книг в сгорбленном состоянии.

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При снижении количества морганий наступает «синдром сухого глаза», добавил Умов.