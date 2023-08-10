Здоровье 10 августа 2023, 18:24 Хирург Умнов заявил, что укус ядовитой змеи можно отличить по наличию красных пятен

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Чтобы отличить укус ядовитой змеи от обычной, стоит посмотреть на характер ран. Такой информацией поделился хирург Александр Умнов. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, при уксусе ядовитой змеи на теле образуются одна или две красные точки. Если же змея была обычной, то остается ряд небольших проколов, похожих на царапины, передали «Аргументы и Факты».

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Специалист пояснил, что если вас укусила ядовитая змея, поврежденную конечность нужно обездвижить с помощью повязки или лонгета. В течение пяти-десяти минут необходимо отсосать яд, после чего обработать рану перекисью, хлоргексидином или зеленкой.