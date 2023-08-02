02 августа 2023, 10:51
Хирург Умнов заявил, что при отсутствии тренировок не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в разговоре с изданием Life сообщил, что при отсутствии тренировок не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю.
Несмотря на то, что курятина считается нежирным мясом, ее частое употребление чревато риском развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний. Связано это с избыточным поступлением кальция в организм.
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При этом мясо курицы в своем составе имеет много фосфора и белков — элементов, необходимых для формирования опорно-двигательного аппарата, добавил Умнов.
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