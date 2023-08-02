Здоровье 02 августа 2023, 10:51 Хирург Умнов заявил, что при отсутствии тренировок не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю

Читать 360tv в

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в разговоре с изданием Life сообщил, что при отсутствии тренировок не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю.

Несмотря на то, что курятина считается нежирным мясом, ее частое употребление чревато риском развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний. Связано это с избыточным поступлением кальция в организм.

Реклама

При этом мясо курицы в своем составе имеет много фосфора и белков — элементов, необходимых для формирования опорно-двигательного аппарата, добавил Умнов.