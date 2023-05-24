Здоровье 24 мая 2023, 11:30 Хирург Умнов заявил, что частое употребление пива делает из человека депрессивного алкоголика

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Врач-хирург Александр Умнов в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил опасность частого употребления пива. По словам медика, этот напиток делает из человека депрессивного и раздражительного алкоголика.

«Любители пива часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей. Как и любой алкоголь, оно разрушает клетки головного мозга. Также пиво вымывает важный для ЦНС магний», — сообщил хирург.

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У человека, который часто пьет пиво, наблюдаются резкие перепады настроения и склонность к мелким конфликтам. Кроме того, этот напиток нарушает работу когнитивных функций мозга.