Здоровье 23 мая 2023, 14:18 Хирург Умнов заявил, что безалкогольное пиво снимает психологическую зависимость от алкоголя

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Хирург Александр Умнов рассказал порталу NEWS.ru, что безалкогольное пиво не уберет физическую зависимость от алкоголя, но поможет справиться с психологической.

«Психическую зависимость от алкоголя безалкогольное пиво убирает. Человек понимает, что выпил пиво. Вкус, запах напитка — все как обычно, как он привык», — цитируют специалиста «Невские новости».

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Он выразил уверенность, что безалкогольное пиво не в состоянии снять физическую зависимость. По его мнению, зависимый от алкоголя человек рано или поздно пойдет и купит себе спиртное.