Здоровье 22 апреля 2024, 13:54 Хирург Умнов сообщил, что магазинный шашлык может спровоцировать риск развития язвы

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru призвал россиян отказаться от употребления магазинного шашлыка.

Как пояснил медик, это продукт за счет долгого хранения и маринадов, в состав которых производители добавляют много уксуса и соли, может спровоцировать риск развития язв и тромбов.

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«А помимо мерзкого вкуса мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии», — добавил Умнов.

Некоторые производители для экономии оставляют большое количество жира на кусках вместо чистого мяса. Частое употребление такого продукта может привести атеросклерозу, сказал медик.