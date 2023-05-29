Здоровье 29 мая 2023, 17:42 Хирург Умнов: шампанское может вызывать привыкание и аллергические реакции

Читать 360tv в

Многие люди считают шампанское достаточно легким напитком. Такие ошибочные суждения могут привести к развитию аллергии и привыканию, рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, шампанское является «убийцей с салютом» и привлекает своей кажущейся легкостью. Злоупотреблять этим напитком не стоит, иначе алкоголь может вызвать привыкание, добавил Умнов.

Реклама

Хирург также напомнил, что шампанское особенно вредно для подростков из-за негативного воздействия этилового спирта на нейроны в головном мозге.