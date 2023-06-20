Здоровье 20 июня 2023, 22:15 Хирург Умнов рассказала, с какой опасностью можно столкнуться после наращивания ресниц Хирург Умнов заявил, что наращивание ресниц может привести к химическому ожогу

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Наращивание ресниц является довольно опасной процедурой. Такой информацией поделился ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что попадание клея на кожу века или слизистую глаза может привести к химическому ожогу. Кроме того, средства способны вызвать аллергическую реакцию.

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Кроме того, искусственные ресницы могут повредить луковицы настоящих. Из-за этого огни начнут хуже расти.