Здоровье 11 декабря 2023, 18:32 Хирург Умнов рассказал, что холодец омолаживает кожу и укрепляет волосы

Читать 360tv в

Традиционное блюдо российской кухни холодец очень полезно для здоровья кожи, волос и суставов. Об этом Life рассказал хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что в блюде содержится большое количество необходимого организму человека коллагена, а также железа, фосфора, натрия и витаминов группы В. Кроме того, в холодце много гемоглобина, что делает его полезным для беременных.

Реклама

«И что немаловажно в праздники, холодец обволакивает стенки желудка и препятствует чрезмерному всасыванию алкоголя», — добавил врач.

Авторы: