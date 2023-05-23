Здоровье 23 мая 2023, 12:47 Хирург Умнов рассказал, что 800 миллилитров пива ежедневно могут вызвать цирроз печени

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Многие люди относятся к пиву несерьезно, делая его чуть ли не ежедневным напитком, что может быть крайне опасно для печени. Об этом News.ru рассказал Хирург Александр Умов.

По его словам, критическая доза пенного напитка не так велика — всего 800 миллилитров ежедневно могут вызвать цирроз печени у мужчин. Как добавили «Народные новости», женская доза еще меньше.

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«Для женщин эти значения в два раза ниже — 30–40 граммов, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени», — отметил врач.

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