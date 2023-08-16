Здоровье 16 августа 2023, 14:21 Хирург Умнов: приседания со штангой могут привести к грыже

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Приседания со штангой, которые включают в работу практически все мышечные группы организма, могут стать причиной появления межпозвоночной грыжи. Об этом рассказал врач-хирург Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, также хирургическая патология может возникнуть вследствие долгой работы за компьютером и других занятий, предполагающих сидячий образ жизни. К появлению грыж передней брюшной стенки может привести подъем любых тяжестей.

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Кроме того, заболевание могут спровоцировать переедания, из-за которых повышается внутрибрюшное давление, добавил врач.