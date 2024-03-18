Здоровье 18 марта 2024, 14:44 Хирург Умнов предупредил, что не вылеченная вовремя грыжа может спровоцировать ишемический инсульт

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Межпозвоночные грыжи в последние годы встречаются у людей все чаще, и они требуют постоянного наблюдения у специалистов, в противном случае невылеченное заболевание грозит серьезными осложнениями. Об этом News.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что грыжа представляет собой выпяченный диск. В зависимости от ее расположения, страдают разные органы. В верхних отделах из-за нее могут пережиматься позвоночные артерии, а в результате головной мозг получает недостаточно крови и повышается риск инсульта. Расположенная в грудном отделе, грыжа может нарушить работу мозга. В поясничном — начинаются проблемы с органами таза и потенцией.

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«Главный способ подтверждения диагноза межпозвоночная грыжа — МРТ позвоночника. 80% грыж возможно вести консервативно. Но при сохраняющихся на протяжении четырех недель сильных болях необходимо оперировать пациента», — подчеркнул врач.

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