Здоровье 02 апреля 2024, 14:10 Хирург Умнов посоветовал установить в каждом офисе турник для расслабления спины

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От долгого сидения на одном месте затекают мышцы, поэтому нужно регулярно выполнять простые упражнения, чтобы немного разгрузить спину и плечи. Об этом News.ru рассказал хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он посоветовал понаклоняться в стороны, свести лопатки, потом скрестить руки на груди. Эти упражнения помогут снять напряжение и застой в мышцах. Также хирург отметил пользу виса на турнике. Последний, добавил специалист, стоит повесить в каждый офис.

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«Если есть турник, просто повисите на турнике, со временем можно добавить вес, подтягивайтесь, — подчеркнул Александр Умнов.

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