07 июля 2023, 13:42
Хирург Умнов посоветовал есть перед застольем яйца и сливочное масло, чтобы медленнее пьянеть
Чтобы опьянение от водки не наступало слишком быстро, нужно предварительно наполнить желудок правильной едой. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.
Он порекомендовал перед застольем поесть рисовой каши с вареными яйцами и сливочным маслом. Такой набор поможет не только не опьянеть вечером, но и хорошо чувствовать себя утром.
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«Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины», — объяснил врач.
Он также посоветовал пить залпом. Дело в том, что в ротовой полости спирт всасывается больше, чем в желудочно-кишечном тракте.
Питание
Алкоголь
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