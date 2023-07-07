Здоровье 07 июля 2023, 13:42 Хирург Умнов посоветовал есть перед застольем яйца и сливочное масло, чтобы медленнее пьянеть

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Чтобы опьянение от водки не наступало слишком быстро, нужно предварительно наполнить желудок правильной едой. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Он порекомендовал перед застольем поесть рисовой каши с вареными яйцами и сливочным маслом. Такой набор поможет не только не опьянеть вечером, но и хорошо чувствовать себя утром.

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«Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины», — объяснил врач.

Он также посоветовал пить залпом. Дело в том, что в ротовой полости спирт всасывается больше, чем в желудочно-кишечном тракте.

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