Здоровье 04 сентября 2023, 17:43 Хирург Умнов: неподходящая подушка для сна может привести к появлению второго подбородка

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Причиной появления лишнего жира в области шеи может стать сон на неправильно подобранной подушке. Об этом сообщил врач-хирург Александр Умнов в беседе с Life.

По словам специалиста, слишком высокая подушка изменит положение головы — во сне она будет ближе к груди, что способствует растягиванию кожи. Из-за такого неудобного наклона также ослабевают передние мышцы шеи.

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При этом врач подчеркнул, что помимо неудобной подушки на появление второго подбородка влияют анатомические особенности и генетическая предрасположенность.