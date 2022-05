Хирург Уильямс перечислил способы сохранить здоровье волос

Хирург Кен Л. Уильямс-младший перечислил способы, которые помогут сохранить волосы здоровыми. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That!

Он рекомендовал следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни. Также следует заниматься спортом и принимать витамины.

Людям, которые имеют генетическую склонность к облысению, этого будет недостаточно, уточнил врач. В этом случае стоит регулярно обследоваться и консультировать с врачами. Также пойдет на пользу лазерная стимуляция кожи головы, заключил специалист.

Доктор Сара Каят уточнила, что выпадение от 100 до 150 волос в день считается нормой, однако некоторые люди сталкиваются с сильным выпадением. Специалист объяснила, что с этим состоянием может быть связано употребление чая или кофе.

Дубильные вещества, которые содержатся в этих напитках, блокируют усвоение железа и приводят к его дефициту. Это может грозить облысением. Поэтому лучше ограничить употребление чая и кофе. При этом от черного чая лучше вообще отказаться и заменить его зеленым, уточнила врач.