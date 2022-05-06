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    06 мая 2022, 14:51

    Хирург Уильямс перечислил способы сохранить здоровье волос

    Дарья Морозова

    Хирург Кен Л. Уильямс-младший перечислил способы, которые помогут сохранить волосы здоровыми. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This, Not That!

    Хирург Уильямс перечислил способы сохранить здоровье волос

    Он рекомендовал следить за своим питанием и вести здоровый образ жизни. Также следует заниматься спортом и принимать витамины.

    Людям, которые имеют генетическую склонность к облысению, этого будет недостаточно, уточнил врач. В этом случае стоит регулярно обследоваться и консультировать с врачами. Также пойдет на пользу лазерная стимуляция кожи головы, заключил специалист.

    Доктор Сара Каят уточнила, что выпадение от 100 до 150 волос в день считается нормой, однако некоторые люди сталкиваются с сильным выпадением. Специалист объяснила, что с этим состоянием может быть связано употребление чая или кофе.

    Дубильные вещества, которые содержатся в этих напитках, блокируют усвоение железа и приводят к его дефициту. Это может грозить облысением. Поэтому лучше ограничить употребление чая и кофе. При этом от черного чая лучше вообще отказаться и заменить его зеленым, уточнила врач.