Здоровье 08 августа 2023, 12:05 Хирург Тарасова: чаще всего летом дети оказываются в кабинете врача с ранами и нагноениями

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Во время летнего отдыха возрастают риски несчастных случаев, приводящих к детским травмам. О самых частых из них рассказала детский хирург «СМ-Клиника» Марина Тарасова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, чаще всего дети оказываются в кабинете врача с ранами и нагноениями. В таких случаях специалист проведет первичную обработку поврежденного участка кожи и после амбулаторной помощи отпустит домой.

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Тарасова также отметила, что летом у детей могут возникать токсико-аллергические реакции в виде отеков после укусов пчел и ос.