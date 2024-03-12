Здоровье 12 марта 2024, 13:57 Хирург Сусин назвал удаление молочных желез эффективной профилактикой возникновения рака

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На сегодняшний день известно более 15 генов, мутации в которых говорят о высоком риске развития рака молочной железы. Об этом рассказал пластический хирург сети клиник «Семейная» Валерий Сусин, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что можно сдать анализ, чтобы определить наличие мутаций. В случае, если их нашли, очень высока вероятность того, что у женщины разовьется рак груди. В этом случае лучше профилактикой будет хирургическое удаление молочных желез.

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Если провести мастэктомию, то риск заболеть раком снизится до 3%, подчеркнул врач.

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