Хирург Станкевич объяснил, чем опасны компульсивные переедания

Компульсивное переедание является крайне опасным состоянием. Человек перестает отдавать себе отчет в том, сколько продуктов он съел за раз. Врач высшей категории, бариатрический хирург Владимир Станкевич объяснил, от чего возникает подобное состояние и чем оно грозит. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам медика, компульсивное переедание возникает в результате стресса. В эти моменты человек испытывает так называемый эмоциональный голод. Он пытается заглушить эмоциональное напряжение едой. При этом подобная привычка может спровоцировать ожирение.

«К сожалению, в обществе бытует мнение, что человек должен сам заставить себя похудеть, а иначе он считается слабохарактерным. Из-за этого пациенты иногда боятся осуждения. Но это осуждение возникает лишь потому, что до сих пор очень немногие понимают: ожирение — серьезное хроническое заболевание, а не следствие «лени» или «неумения себя контролировать», — заметил медик.