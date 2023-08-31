Здоровье 31 августа 2023, 19:06 Хирург Шилов назвал неэффективными удары по спине в качестве помощи подавившемуся человеку

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Удары руками по спине подавившегося человека не являются эффективными и в определенных случаях могут усугубить ситуацию. Об этом сообщил хирург-травматолог Михаил Шилов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, такие манипуляции помогут только в случае, если человек поперхнулся после употребления какой-либо жидкости. В ситуациях с твердыми частицами пищи при ударах по спине они могут еще глубже попасть в дыхательные пути.

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