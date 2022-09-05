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Хирург Шабунин рассказал о нововведениях в скорой помощи

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Главный хирург Москвы Алексей Шабунин рассказал, что скорая помощь в Москве станет более пациентоориентированной. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что для пациентов скорой помощи это особенно важно, так как большинство из них мучает вопрос, смогут ли его вылечить.

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«Он поступает, его сразу направляют на койку, делают все необходимые манипуляции прямо в палате — ЭКГ, УЗИ, осмотр специалистов, быстрая постановка диагноза и назначение необходимого лечения», — пояснил Шабунин.

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Он добавил, что также появятся социальные координаторы, которые будут помогать родственникам пациентов. Они будут отвечать на все вопросы, объяснять дальнейшие действия и морально поддерживать.

Скорая помощь

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