Здоровье 20 февраля 2024, 15:57 Хирург Сергиенко предупредил, что паховая грыжа наиболее опасна для детей

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Паховая грыжа представляет особенную опасность для детей. Об этом «Газете.Ru» рассказал детский хирург Максим Сергиенко.

Паховая грыжа обычно проявляется у детей сильными болями, рвотой, нарушением стула и повышенным газообразованием. Чаще она встречается у мальчиков. Если грыжа провоцирует ущемление органов, то возрастает риск некроза. Как добавил сайт KP.RU, при первых симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.

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