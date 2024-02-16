Здоровье 16 февраля 2024, 13:52 Хирург Сейфуллаев рассказал, что ядерная медицина применяется как вид онкологической помощи

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Ядерная медицина — это перспективная отрасль, которая помогает людям с онкологическими заболеваниями. Об этом «Свободной прессе» рассказал врач-хирург, врач общей практики, преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев.

По его словам, ядерная медицина применяется как в диагностике рака, так и в его лечении. Особенность состоит в том, что она не требует хирургического вмешательства и забора материла для помощи больному. Такое лечение считается эффективным и безопасным. Причем в России оно применяется достаточно часто и широко. Многие больницы уже оснащены ОФЭКТ/ гамма-камерами, применяемыми в ядерной медицине.

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«Лечение радиоактивным материалом можно использовать наряду с другими методами лечения, включая хирургию, химиотерапию и лучевую терапию. Но стоит упомянуть и о возможных побочных действиях данной процедуры, среди которых выделю тошноту, рвоту и усталость, проявляющиеся в легкой и временной форме», — отметил врач.

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