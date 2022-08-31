Хирург Романова заявила, что зубная боль может привести к смерти

Зубная боль возникает не просто так. Она является следствием патологических процессов, которые могут быть чреваты смертью. Такой информацией поделилась челюстно-лицевой хирург Юлиана Романова. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Первая группа заболеваний — это общие заболевания, которые могут мимикрировать под зубную боль. Вторая группа — это патологические процессы, которые непосредственно связаны с зубами и могут негативно сказаться на общем состоянии организма вплоть до летального исхода», — пояснила медик.

В первую категорию попадают ишемические болезни сердца и мозга. При этом во второй находятся проблемы с зубами, среди которых гнойные осложнения периодонтита. Все эти заболевания могут быть чреваты смертью, передал сайт kp.ru.