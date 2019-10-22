Хирург рассказал, можно ли летать в самолете с увеличенной грудью, и когда можно красить глаза после блефаропластики

Наиболее популярным оказался вопрос о рубцах после операции. Саратовцев подтвердил, что после любой операции остается рубец. Сначала он будет красным и постепенно будет светлеть в течение 1-1,5 года. Однако пластические хирурги обычно делают разрезы в максимально скрытых местах: в волосистой части головы складках и так далее.

Пластические операции Повалий и Распутиной не укрылись от эксперта Подробнее

«Также стоит помнить о том, что для коррекции рубца существуют современные методы. К таким способам относятся лазерная шлифовка или, например, камуфлирование рубца с помощью татуажа, — рассказал хирург.

Специалист опроверг слухи о том, что после увеличения имплантами молочных желез нельзя летать на самолетах и нырять. Он также указал, что большинство производителей имплантов дает на свою продукцию пожизненную гарантию.

Еще один вопрос об имплантах связан с непосредственной функцией молочных желез — кормлением ребенка. Саратовцев заверил, что подгрудное введение импланта не повреждает млечные протоки, и кормление возможно.

Хирург прокомментировал и операцию по изменению формы век и разреза глаз — блефаропластику. По его словам, наносить макияж на веки и ресницы можно будет примерно через две недели после операции. Слух о том, что глаза после блефаропластики могут не закрываться, Саратовцев подтвердил: «Могут не закрываться в том случае, если хирург оказался неопытным и иссек много кожи. Результат любой пластической операции во многом зависит от опыта хирурга. Поэтому очень важно выбрать хорошую клинику и квалифицированного специалиста».

Клиника назвала возможные причины смерти москвички после пластики груди Подробнее

По словам специалиста, красить и стричь волосы после подтяжки лица можно только через месяц после операции.

Врач ответил и на вопросы о репродуктивном здоровье после пластики. Например, абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота) не препятствует деторождению в дальнейшем. А вот возможность заниматься сексом зависит от зоны операции.

«Если операция проведена не в интимной зоне, то заниматься сексом можно в зависимости от самочувствия пациента. Организм, как правило, сам подсказывает, когда он готов. Обычно это происходит не раньше, чем через неделю. Если операция была проведена в интимной зоне, то оставьте на восстановление не меньше четырех–шести недель. В восстановительный период после операции в интимной зоне заниматься сексом категорически не рекомендуется», — рассказал хирург.

Много вопросов возникало у пациентов о липосакции. Эксперт уверил, что операция не является методом похудения, и, если человек не будет после нее вести здоровый образ жизни, жир вскоре вернется на прежнее место.

Кроме того, Саратовцев рассказал об операциях, которые могут провести без наркоза. Ими оказались, например, верхняя блефаропластика и коррекция лопоухости.