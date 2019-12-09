  • Хирург рассказал, какая модная игрушка может лишить детей жизни

    09 декабря 2019, 13:27

    Ольга Ситникова

    Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков назвал игрушки, которые могут убить детей. Об этом сообщил сайт E1.ru.

    По информации «Царьграда», хирург обратил внимание на опасность магнитных шариков. Если ребенок проглотит целую цепочку, то потребуется срочная операция. В противном случае, ему грозит смерть.

    Он отметил, что врачи уже несколько месяцев распространяют информацию об этой проблеме. По словам Огаркова, это действительно работает. Ранее в больницу каждый день попадали маленькие пациенты, проглотившие магнитные шарики, сейчас их число уменьшилось до 50-60 в год.

    «Для сравнения по степени опасности хирурги говорят: безопаснее раскидать перед годовалым ребенком с десяток швейных игл, чем магнитные шарики», — уточнил Огарков.

    Врач подчеркнул, что магниты прикрепляются друг к другу так сильно, что в кишечнике может появиться дырка.

    «Дальше кишечное содержимое попадает в желудок, развивается опасное осложнение — перитонит», — пояснил он.

    Огарков также заявил, что батарейки, монеты и детали конструктора тоже опасны, поэтому родителям нужно внимательно следить за детскими играми.