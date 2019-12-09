Хирург рассказал, какая модная игрушка может лишить детей жизни

По информации «Царьграда», хирург обратил внимание на опасность магнитных шариков. Если ребенок проглотит целую цепочку, то потребуется срочная операция. В противном случае, ему грозит смерть.

Он отметил, что врачи уже несколько месяцев распространяют информацию об этой проблеме. По словам Огаркова, это действительно работает. Ранее в больницу каждый день попадали маленькие пациенты, проглотившие магнитные шарики, сейчас их число уменьшилось до 50-60 в год.

«Для сравнения по степени опасности хирурги говорят: безопаснее раскидать перед годовалым ребенком с десяток швейных игл, чем магнитные шарики», — уточнил Огарков.

Врач подчеркнул, что магниты прикрепляются друг к другу так сильно, что в кишечнике может появиться дырка.

«Дальше кишечное содержимое попадает в желудок, развивается опасное осложнение — перитонит», — пояснил он.

Огарков также заявил, что батарейки, монеты и детали конструктора тоже опасны, поэтому родителям нужно внимательно следить за детскими играми.