Здоровье 18 июля 2023, 16:45 Хирург Плахотин рассказал, что после пластики тела можно снова набрать вес

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Пластический хирург Владимир Плахотин в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что после пластики тела можно легко испортить результат, если питаться фастфудом и другой нездоровой едой.

Любая операция, в том числе и по удалению жира, дает временный эффект. Со временем тело человека так или иначе меняется. Но если следовать рекомендациям врача, то можно продлить результат.

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Врач добавил, что перед тем, как делать операцию, необходимо соблюдать диету минимум полгода.