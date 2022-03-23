Хирург Печетов рассказал, что риск развития рака увеличивается при жизни в крупном городе

Риск возникновения рака легких увеличивается в том случае, если человек проживает в крупном городе. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Алексей Печетов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме того, заболеванию подвержены курящие люди, а также те, чьи родственники болели раком. Об онкологии свидетельствует наличие кашля с кровью, а также появление отдышки и болей. В случае возникновения таких симптомов, по словам Печетова, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, передали Nation News.