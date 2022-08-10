Хирург Ованесова посоветовала делать липосакцию осенью или весной

Хирург Ольга Ованесова заявила, что осень или весна — оптимальное время для липосакции. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайт kp.ru, в эти периоды легче проходит восстановление после операции. Липосакция допустима и летом, но только в том случае, если нужно убрать небольшой объем.

«Если организм здоровый, молодой, и уходит не больше 5% от общей массы тела, то (летом — прим. ред.) можно делать липосакцию», — пояснила врач.

После процедуры необходимо носить компрессионное белье, летом это также вызовет дополнительные неудобства, добавила Ованесова. Кроме того, липосакцию лучше не сочетать с другими операциями.

Хирург уточнила, что любые пластические операции следует делать только после совершеннолетия, кроме тех случаях, когда это нужно по медицинским показаниям.

«Они проводятся в основном, когда человек становится совершеннолетним уже. Но есть пластическая операция, например, отопластика, которая проводится именно в детском возрасте перед школой в семь лет», — заключила Ованесова.