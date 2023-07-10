Здоровье 10 июля 2023, 19:32 Хирург-онколог Коржиков порекомендовал людям, переболевшим раком, не отказываться от похода в баню

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Хирург-онколог высшей категории, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков в разговоре с изданием Pravda.Ru расскзал, что после онкологического заболевания не обязательно полностью отказываться от бани.

Он порекомендовал не подходить близко к каменице и находиться в парилке не дольше 30-40 минут.

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Что касается прогулок в жару, врач порекомендовал как можно чаще выходить на улицу, но только в утреннее или вечернее время. В больших мегаполисах, таких как Москва, за счет раскаленного асфальта сильно нагреваются улицы. Оптимальное время для прогулок — это 9-10 утра, добавил медик.