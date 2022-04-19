Хирург-онколог Каприн объяснил, какие изменения в анализах крови должны насторожить

Главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн объяснил, можно ли определить рак по анализу крови и какие отклонения должны насторожить. Об этом написал сайт kp.ru.

«По одному или нескольким показателям крови диагноз „рак“ поставить нельзя. Для окончательного вывода потребуется пройти целый комплекс дополнительных исследований, которые точно укажут на наличие или отсутствие злокачественного процесса», — написал медик в своем Telegram-канале.

Каприн отметил, что в общем анализе крови человека должны насторожить следующие показатели: повышенный уровень СОЭ, любое изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, много зернистых и незрелых лейкоцитов, лимфоцитоз.

«Биохимический анализ крови позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов. Это довольно точный метод, который назначают при первом подозрении на онкологическое заболевание», — добавил врач.

При сдаче этого анализа стоит обратить внимание на низкий уровень сывороточного альбумина, высокую активность альдолазы (ALD), высокую активность лактатдегидрогеназы (LDH), высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов, высокий уровень кальция, высокий уровень кортизола.