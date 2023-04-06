Здоровье 06 апреля 2023, 19:04 Хирург Охотников: при попадании магнитных шариков в пищевод ребенка необходимо немедленно обратиться к врачу

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Попадание инородного тела в желудочно-кишечный тракт ребенка сопровождается тяжелым дыханием, обильным слюнотечением и рвотными позывами. Особую опасность для жизни детей представляют магнитные шарики, сообщил хирург Александр Охотников телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, в таких случаях родителям следует немедленно показать своего ребенка врачу. В первую очередь, специалисты выполнят рентгеновский снимок, благодаря которому удастся оценить состояние магнитов.

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Хирург отметил, что восстановление после извлечения магнитов путем лапароскопии займет около 10 дней.