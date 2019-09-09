Хирург объяснил, почему пластические операции бывают неудачными

Главный врач SVSclinic Академии эстетической медицины Сергей Свиридов назвал квалификацию хирурга важнейшим аспектом. По его словам, низкий уровень знаний и умений врача может привести к плохим результатам у пациентов. Он отметил, что человек не будут доволен результатами операции, в случае, если пошел на изменения во внешности ради моды или в надежде вернуть мужа.

«Многие люди не имеют истинной мотивации и достаточных показаний для пластической операции, но все равно обращаются к пластическим хирургам. Поэтому в некоторых случаях перед хирургом стоит совсем другая задача — уже как психолога разобраться в проблеме пациента и как специалисту дать объективную оценку и принять правильное решение», — объяснил врач.

По его словам, есть также нюансы в физическом состоянии человека. Так, к примеру, у женщины может не растягиваться ее кожный чехол для того, чтобы сделать грудь желаемого размера. В данном случае необходимо провести операцию в соответствии с медицинскими показаниями, а не так, как хочет пациент, либо отказать в процедуре. Также иногда существуют противопоказания к операциям. Порой люди не проходят должного обследования или приносят поддельные анализы. Особенно часто скрывают факт недавно перенесенной простуды, которая увеличивает анестезиологический риск и даже влияет на ход операции.

По словам Свиридова, бывает, что ожидаемый результат превосходит реальный после операции. Поэтому прежде необходимо сделать 3D-моделирование и показать результаты пациенту. После выписки человек может не соблюдать прописанные рекомендации.

«Можно прекрасно выполнить операцию, но, если пациент не соблюдает рекомендации и назначения хирурга после операции, можно получить ряд осложнений, влияющих на окончательный результат. Например, поднятие тяжестей и физические нагрузки после липосакции или абдоминопластики (восстановление эстетических пропорций живота. — Прим. „Ридуса“) могут привести к длительным отекам или серомам», — объяснил хирург.

Сергей Свиридов рассказал, что низкая стоимость операции тоже может говорить о некачественных услугах. Он отметил, что хорошие препараты, материалы, импланты, хирургические инструменты и оборудование стоит денег.