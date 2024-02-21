21 февраля 2024, 15:56
Хирург Нигматуллин напомнил, что капли для носа быстро вызывают зависимость
Сосудосуживающие капли от заложенности носа вызывают привыкание, причем довольно быстрое. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал оториноларинголог и хирург городской Покровской больницы Руслан Нигматуллин.
По его словам, нельзя закапывать сосудосуживающие средства больше одной недели. В противном случае использование препарата приведет к пересушиванию слизистой носа. А это, в свою очередь, провоцирует образование корок появление носовых кровотечений.
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Как добавила Neva.Today, также осторожно нужно использовать капли тем, кто страдает сердечными заболеваниями. Также из-за лекарства порой повышается давление.
Врачи
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