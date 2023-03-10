Здоровье 10 марта 2023, 23:19 Хирург Наумов рассказал, какая травма является самой распространенной при падении Хирург Наумов назвал повреждение связок одной из самых распространенных травм при падении

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Повреждение связок является одним из самых распространенных последствий падения на улице. Такой информацией поделился сосудистый хирург Данил Наумов. Об этом сообщили RT.

Также специалист обратил внимание на тот факт, что падение может привести к переломам, сотрясению мозга и ушибу легкого. Наумов посоветовал не вставать резко после падения. Прежде стоит оценить свое самочувствие, написали «Дни.ру».

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«Если вас что-то настораживает… лучше попросите помощи у прохожих и вызовите скорую помощь», — заявил медик.

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