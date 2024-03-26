Здоровье 26 марта 2024, 15:40 Хирург Наумов: на начальных стадиях искривления позвоночника важно сразу заняться укреплением мышц спины

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Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что при первых признаках искривления позвоночника человек должен сразу же начать бить тревогу, поскольку нарушение осанки влияет на здоровье всего организма.

Врач призвал людей с такой проблемой заняться укреплением мышц спины, передней брюшной стенки и комплексно работать с телом.

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«Для мягкого укрепления мышц спины обычно рекомендуют лечебную физическую культуру (ЛФК) — упражнения показывает физиотерапевт и закрепляет их с пациентом», — сказал он.

Хирург также обратил внимание на йогу, плавание и пилатес.

Статистика гласит, что в России более 600 тысяч человек страдают искривлением позвоночника.