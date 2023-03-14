14 марта 2023, 13:56
Хирург Моргачев посоветовал не делать уколы ботокса во время заболеваний
Пластический хирург Павел Моргачев в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовал не делать уколы ботокса в период заболеваний, а также во время герпетических высыпаний.
Также препарат не стоит вводить тем, кто имеет непереносимость. Во всех остальных случаях, по словам медика, противопоказаний у ботулотоксина нет.
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«Вводить препарат не рекомендуется в период заболеваний, особенно, сопровождающихся местными проявлениями, например герпетическими высыпаниями», — рассказал Моргачев.
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