Здоровье 14 марта 2023, 13:56 Хирург Моргачев посоветовал не делать уколы ботокса во время заболеваний

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Пластический хирург Павел Моргачев в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовал не делать уколы ботокса в период заболеваний, а также во время герпетических высыпаний.

Также препарат не стоит вводить тем, кто имеет непереносимость. Во всех остальных случаях, по словам медика, противопоказаний у ботулотоксина нет.

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«Вводить препарат не рекомендуется в период заболеваний, особенно, сопровождающихся местными проявлениями, например герпетическими высыпаниями», — рассказал Моргачев.

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