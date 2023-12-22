Здоровье 22 декабря 2023, 11:28 Хирург Кольченко рассказал, что восстановиться после блефаропластики можно за 10 дней

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Восстановление после операции по коррекции век, блефаропластики, может занимать около 10 дней. Об этом «Газете.ru» рассказал пластический хирург Степан Кольченко.

По его словам, за долгие новогодние каникулы можно успеть сделать несколько операций и полностью пройти реабилитацию после них. Таким образом в новый рабочий год можно войти с посвежевшим и подтянутым лицом. Как добавил KP.RU, речь идет не только о блефаропластике.

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«За новогодние праздники можно успеть сделать три пластические операции: блефаропластику, липофилинг лица и булхорн. Срок восстановления после этих операций занимает не больше 10 дней», — подчеркнул эксперт.

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