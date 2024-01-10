Здоровье 10 января 2024, 13:07 Хирург Каран Раджан предупредил, что сильные эмоциональные страдания иногда могут привести к летальному исходу

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Резкое повышение гормона стресса у здорового человека иногда приводит к развитию синдрома разбитого сердца, который называют кардиомиопатией такоцубо. Это заболевание опасно тем, что может спровоцировать летальный исход, сообщил изданию Daily Mail врач-хирург Каран Раджан.

Как уточнил сайт kp.ru, все дело в сильных эмоциональных страданиях, которые человек испытывает в случае какого-то важного для него события. Они, как правило, сопровождаются наличием боли в груди, одышкой и аномальными показателями электрокардиограммы.

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Врач подчеркнул, что синдром разбитого сердца могут спровоцировать не только негативные, но и положительные эмоции.