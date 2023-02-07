Здоровье 07 февраля 2023, 18:13 Хирург Игорь Ким объяснил, о каких болезнях говорит жжение в ступнях

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Жжение в ступнях, которое нередко списывают на усталость, на самом деле может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом НГС рассказал сердечно-сосудистый хирург Игорь Ким.

По его словам, тромбофлебит, варикоз, эндартериит, вегетативная дисфункция и иногда атеросклероз проявляются жжением в ступнях. Однако, как добавило РИА ФАН, этот симптом может быть также следствием аллергической реакции на обувь или носки.

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«Бывает, что появляются жалобы на боли в ногах, отеки, судороги, при этом расширение вен не просматривается. Поэтому основным методом диагностики является ультразвуковое исследование вен», — сказал Игорь Ким

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Еще ступни иногда горят, когда у человека грибок или бактериальные инфекции, плоскостопие, сахарный диабет и подагра.