Хирург Хациев рассказал о последствиях хронической усталости | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Хирург Хациев рассказал о последствиях хронической усталости

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Хирург Бекхан Хациев рассказал, что хроническая усталость может привести к ожирению. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он отметил, что люди, которым не хватает сил, часто питаются вредными продуктами и сладостями. Это создает иллюзию бодрости, но в результате возникает лишний вес.

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«Ожирение, помимо того, что существенно снижает качество жизни человека, также приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний», — пояснил врач.

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Также он рекомендовал не забывать про отдых, чтобы избежать хронической усталости и других проблем со здоровьем.

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