Здоровье 27 февраля 2024, 16:44 Хирург Гребцов назвал выпячивание в области пупка или паха первым симптомом грыжи

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Резкая боль при чихании или поднятии тяжестей, а также выпячивание в области пупка или паха являются первыми симптомами грыжи. Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил врач-хирург Юрий Гребцов.

В случае подозрения на грыжу специалист отправляет пациента на УЗИ. Также можно сделать компьютерную томографию, чтобы оценить конфигурацию передней брюшной стенки.

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Если у пациента была обнаружена большая грыжа, необходимо проводить серьезные операции с использованием сетчатых имплантов по реконструкции передней брюшной стенки, отметил Гребцов.