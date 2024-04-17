Здоровье 17 апреля 2024, 11:28 Хирург Гончарова рассказала, что окончательный результат ринопластики будет виден через год

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Окончательный результат ринопластики можно будет увидеть не раньше чем через год после проведенной операции. Об этом «Газете.ru» рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

Медик предупредила, что в течение первого месяца после процедуры пациенту нельзя носить очки, при этом спать он должен исключительно на спине или боку. Это необходимо для правильного распределения отека, написал kp.ru.

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По словам специалиста, в период реабилитации нос может казаться широким, а его кончик — вздернутым из-за запланированной гиперкоррекции. Кроме того, коже требуется некоторое время для сокращения.