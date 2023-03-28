Здоровье 28 марта 2023, 16:38 Хирург Гончарова посоветовала преодолевать зависимость от назальных капель с помощью вазотомии

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Пластический хирург Иляна Гончарова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что преодолеть зависимость от сосудосуживающих капель для носа можно с помощью операционного вмешательства.

В исключительных случаях могут помочь гормональные спреи.

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«В случае если с перегородкой и формой носа все в порядке, можно попробовать избавиться от зависимости с помощью гормональных спреев или провести небольшую операцию — вазотомию», — сказала медик.

Если у человека есть искривление перегородки, то помочь может лишь риносептопластика с вазотомией, добавила Гончарова.