Здоровье 22 мая 2023, 18:36 Хирург Гончаров рассказал, что постоянное ношение ортопедических корсетов приводит к атрофии мышц

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Нельзя все время носить ортопедические изделия, в частности, корсеты для спины, иначе мышцы перестанут работать самостоятельно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ № 2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров.

По его словам, мышцы нужно тренировать, а пояса и корсеты использовать лишь иногда в качестве помощников. Потому что в противном случае они совсем атрофируются и ослабнут.

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«Он фактически работает за наши мышцы. Если не накачал, но знаешь, что тебе надо грядку вскопать, конечно, подстрахуйся. Но если ты делаешь это ежедневно, систематически, еще большую атрофию мышц вызываешь», — отметил Евгений Гончаров.

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