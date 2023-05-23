Здоровье 23 мая 2023, 17:52 Хирург Гончаров объяснил, почему связки не могут растягиваться Хирург Гончаров: связки не тянутся, они не могут растягиваться, они рвутся

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Хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ № 2 ФГБНУ РНХЦ им. Академика Петровского Евгений Гончаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, что связки не могут растягиваться, они, как правило, рвутся.

Когда пациенту говорят, что растянулись связки, его пытаются успокоить.

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«Связки не тянутся, они не могут растягиваться, они рвутся. Так устроены мы гистологически, структура связочной ткани. <.> Уже все произошло, ничего не изменится, нужно просто расслабиться. Заживление происходит по-разному», — добавил медик.

Как правило, при разрыве связки требуется от трех дней до трех недель, чтобы она находилась в фиксированном состоянии, а затем ее стоит разработать.