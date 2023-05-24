Здоровье 24 мая 2023, 13:01 Хирург Гончаров назвал лишний вес и гипернагрузки главными причинами артроза

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Артроз — это не возрастная болезнь, ее вызывает множество причин. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ № 2 ФГБНУ РНХЦ им. Академика Петровского Евгений Гончаров.

По его словам, артроз возникает, когда мускулатура не соответствует нагрузке на сустав. Он часто случается у полных людей и профессиональных спортсменов.

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Чаще всего приводит к артрозу лишний вес, как главный фактор риска, на втором месте — гипернагрузки, в том числе когда тренировки не со своим весом», — подчеркнул врач.

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