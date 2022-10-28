Хирург Голованев дал советы по повышению упругости кожи | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 17:15 Хирург Голованев дал советы по повышению упругости кожи Врач Голованев посоветовал использовать специальный крем для борьбы с обвисанием кожи

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Некоторые люди сталкиваются с проблемой обвисания кожи. Порой такое происходит из-за резкой потери веса или после беременности. Пластический хирург Павел Голованев дал советы о том, как привести кожу в порядок. Об этом сообщило utro.ru.

По словам эксперта, привести кожу в порядок можно с помощью специальных кремов. В их состав входят витамины А и Е, алоэ вера, а также ряд травяных ингредиентов. Не стоит забывать и о занятиях спортом. Кроме того, отличным способом борьбы с обвисанием может стать массаж.

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Голованев предостерег от стремительной потери веса, так как в таком случае эластичность кожи сильно падает.

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