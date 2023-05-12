Здоровье 12 мая 2023, 12:53 Хирург Гоев предупредил, что уличные раны грозят смертельно опасным столбняком

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Даже небольшая рана, полученная от гвоздя или стекла на улице, несет смертельную опасность из-за риска заражения столбняком. Об этом News.ru рассказал хирург Александр Гоев.

Он объяснил, что после попадания инородного предмета в тело там остается полость, которая быстро закрывается. И в этой среде отлично размножается столбнячная палочка.

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«Возбудитель столбняка — столбнячная палочка Clostridium tetani — быстро и беспрепятственно размножается. Поэтому практически во всех случаях пострадавшему обязательно нужна прививка от столбняка», — подчеркнул Александр Гоев.

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